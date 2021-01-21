Почти 90% россиян пожаловались на недобросовестных работодателей

Более 60% опрошенных посетовали на пренебрежительное отношение работодателя к сотрудникам.

Девять из 10 россиян сталкивались с недобросовестными работодателями на карьерном пути. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом «Работа.ру» и «СберСтрахование», которые есть в распоряжении «Политики Сегодня».

Только 11% отметили, что никогда не сталкивались с негативным опытом. При этом 89% респондентов заявили об обратном.

Основная жалоба на поведение работодателя— пренебрежительное отношение к сотруднику. Об этом сообщили 60% россиян. Еще 35% участников исследования пожаловались на задержки зарплаты. 28% не устроило злоупотребление полномочиями со стороны начальства, а 25% — невыполнение работодателями своих обязанностей.

При этом каждый пятый россиянин пожаловался на звонки начальства в нерабочее время и в период отпуска, а 18% опрошенных обвинили руководителей в регулярных задержках на рабочем месте. Кроме того, 11% участников исследований отметили на невозможность добиться повышения.

Кроме того, участники опроса считают работодателей к недобросовестными из-за сокращений и увольнений без предупреждений или объяснения причин.

В исследовании участвовали 3,1 тыс. жителей РФ старше 18 лет из всех регионов.

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