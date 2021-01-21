Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:43   21 Января 2021
Происшествия

Сотрудники ФСБ предотвратили массовый расстрел в школе Подмосковья

Сотрудники ФСБ предотвратили массовый расстрел в школе Подмосковья

Массовый расстрел в одной из школ Подмосковья был предотвращен благодаря оперативным действиям сотрудников ФСБ.

Были задержаны двое школьников 16 лет. Они разработали план нападения на учебное учреждение с намерением убийства учащихся и учителей. Об этом говорится в сообщении СМИ. В качестве средств преступления планировалось применить холодное и огнестрельное оружие.

Во время обыска было обнаружено два самодельных пистолета, девять петард с пулями внутри, тактические перчатки, футболка со словами "Естественный отбор". Идея с расстрелом учащихся возникла у них после просмотра роликов на соответствующую тему на YouTube. Возбуждено уголовное дело.

25 декабря ФСБ предотвратила теракт в Тамбове. Там 17-летний юноша собирал самодельное взрывное устройство с целью массового убийства.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#фсб #стрельба #подмосковье #школа

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров