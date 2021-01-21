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10:37   21 Января 2021
Политика

Совбез США назвал санкции Китая против команды Трампа игрой

Совбез США назвал санкции Китая против команды Трампа игрой

Американские власти считают непродуктивными санкции Китая против американских граждан, включая бывшего президента Дональда Трампа и экс-госсекретаря Майка Помпео.

Такое заявление сделала представитель Совета национальной безопасности (СНБ) в новой администрации Джозефа Байдена Эмили Хорн, передает агентство Reuters.

"Введение этих санкций в день инаугурации — это, судя по всему, попытка игры, направленной на внесение раскола между двумя партиями", — сказала она.

Хорн призвала американских чиновников раскритиковать этот шаг Пекина. Это необходимо для того, чтобы США смогли переиграть Китай в соперничестве.

В первый день на посту президента США Джо Байден отменил несколько постановлений своего предшественника Дональда Трампа, писал телеканал "360".

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