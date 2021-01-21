Совбез США назвал санкции Китая против команды Трампа игрой

Американские власти считают непродуктивными санкции Китая против американских граждан, включая бывшего президента Дональда Трампа и экс-госсекретаря Майка Помпео.

Американские власти считают непродуктивными санкции Китая против американских граждан, включая бывшего президента Дональда Трампа и экс-госсекретаря Майка Помпео.

Такое заявление сделала представитель Совета национальной безопасности (СНБ) в новой администрации Джозефа Байдена Эмили Хорн, передает агентство Reuters.

"Введение этих санкций в день инаугурации — это, судя по всему, попытка игры, направленной на внесение раскола между двумя партиями", — сказала она.

Хорн призвала американских чиновников раскритиковать этот шаг Пекина. Это необходимо для того, чтобы США смогли переиграть Китай в соперничестве.

В первый день на посту президента США Джо Байден отменил несколько постановлений своего предшественника Дональда Трампа, писал телеканал "360".