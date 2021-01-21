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10:27   21 Января 2021
Общество

Москва ослабила ограничительные меры по коронавирусу

Москва ослабила ограничительные меры по коронавирусу

Положительная динамика ситуации с коронавирусом в Москве позволила отменить ряд ограничений, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Средний прирост новых случаев коронавируса в Москве составляет две-четыре тыс. человек в сутки, обратил внимание Собянин в сообщении на своем официальном сайте. Врачи фиксируют заметное снижение заболеваемости COVID-19 в городе в последние недели, уточнил градоначальник.

Администрация Москвы отменит ряд ограничительных мер в городе на фоне положительной динамики по COVID-19, написал Собянин. По его словам, отмена ограничений коснется сфер культуры, спорта и образования.

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#москва #собянин #ограничения #коронавирус

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