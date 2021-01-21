Москва ослабила ограничительные меры по коронавирусу

Положительная динамика ситуации с коронавирусом в Москве позволила отменить ряд ограничений, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Положительная динамика ситуации с коронавирусом в Москве позволила отменить ряд ограничений, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Средний прирост новых случаев коронавируса в Москве составляет две-четыре тыс. человек в сутки, обратил внимание Собянин в сообщении на своем официальном сайте. Врачи фиксируют заметное снижение заболеваемости COVID-19 в городе в последние недели, уточнил градоначальник.

Администрация Москвы отменит ряд ограничительных мер в городе на фоне положительной динамики по COVID-19, написал Собянин. По его словам, отмена ограничений коснется сфер культуры, спорта и образования.