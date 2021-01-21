Антонов рассказал о возможной встрече президентов России и США

Россия открыта к сотрудничеству с США по вопросам разработки препаратов от коронавируса, а также по поводу борьбы с пандемией.

Россия открыта к сотрудничеству с США по вопросам разработки препаратов от коронавируса, а также по поводу борьбы с пандемией.

Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов. Он также рассказал об условиях для организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Главы государств могут обсудить ситуацию с коронавирусом. Одним из важнейших условий организации переговоров посол назвал "содержательное наполнение" встречи и возможность общения на многосторонних мероприятиях.

Накануне состоялась инаугурация президента США Джо Байдена. Вместе с ним в должность вступила вице-президент Камала Харрис, сообщал телеканал "360".