Байден своей речью на инаугурации усыпил Клинтона

Задремавшего экс-президента США сфотографировали журналисты.

В среду, 20 января, в Вашингтоне прошла церемония инаугурации нового американского лидера Джозефа Байдена. Он произнес торжественную клятву и стал 46-м президентом США. Из-за пандемии коронавируса число гостей было строго ограничено. Обычно в этот день перед западным крыльцом Капитолия собирается около 200 тысяч гостей, однако на прошедшей инаугурации присутствовало не больше одной тысячи человек.

Не всем гостям церемонии было интересно наблюдать за тем, как пожилой демократ клянется «добросовестно руководить страной и охранять Конституцию Соединенных Штатов». К примеру, бывший президент США Билл Клинтон, присутствовавший на крыльце Капитолия, заснул прямо во время торжественной церемонии.

Газета The New York Post обратила внимание, что во время речи Джо Байдена Клинтон «определенно спал». При этом рядом с ним сидела его супруга Хиллари Клинтон, которую эксперты называют «серым кардиналом за спиной Байдена».

Билл Клинтон перестал быть американским президентом в 2001 году. Спустя 15 лет он также заснул ровно в тот момент, когда его жена Хиллари начала произносить финальную речь на съезде демократов.