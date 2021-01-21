Аномальные холода заставили Польшу закупать больше российского газа

За сутки 18—19 января Польша потребила 81 миллион кубометров газа.

Власти Польши наращивают импорт газа из России. Причина — в аномальных холодах. В начале недели столбик термометра в стране опустился до -28 градусов.

Следствием сильных морозов стало рекордное потребление энергоресурсов, в том числе и российского газа, сообщили в госкомпании PGNiG. За сутки 18—19 января страна потребила 81 миллион кубометров газа. В PGNiG отметили, что дополнительные объемы газа пошли в основном на обогрев домовладений.

Прежний рекорд составлял 78 миллионов кубометров. Его зафиксировали в 2018 году. Польская госкомпания уточнила, что спрос на газ покрывается за счет поставок газа из России, Германии, Чехии, с терминала СПГ и из хранилищ в Польше и на Украине.

«Газпром» — основной поставщик топлива для Польши. В первой половине января российская компания нарастил поставки газа в Европу на 41,5%. По данным «Газпрома», закупку топлива увеличивают такие крупные потребители, как Германия (на 32,1%), Италия (на 139,7%), Австрия (на 11,7%), Франция (на 51,6%),, Польша (на 62,6%), Нидерланды (на 21,2%), Венгрия (на 298,4%) и Турция (на 8,7%).