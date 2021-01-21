Киевский политолог мечтает об аннексии российских территорий Китаем

Комментируя возбуждение уголовного дела в отношении Михаила Дегтярева на Украине, Николай Михальченко не смог сдержаться от обсуждения более глобальных геополитических вопросов.

Возбужденное украинскими силовиками уголовное дело против врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева не будет иметь развития и является пустой тратой ресурсов правоохранительных органов. Об этом в интервью «Политике Сегодня» заявил президент Украинской академии политических наук, ярый сторонник антироссийского курса Киева Николай Михальченко.

Дегтярев, как и другие представители ЛДПР, обвиняются на Украине в сборе средств для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. С точки зрения официального Киева действия российских парламентариев попадают под статью «Финансирование терроризма». Украинский уголовный кодекс предусматривает в данном случае наказание до 12 лет лишения свободы и конфискацию имущества.

«Дело против Михаила Дегтярева, как и другие дела против российских политических деятелей, не имеет никакого значения. Дело в том, что ни Дегтярев, ни другие лица, против которых Киев выдвигает обвинения, с малой долей вероятности в будущем посетят Украину, — убежден Михальченко. — Международное же сообщество вряд ли будет способствовать задержанию обвиняемых россиян по указке Киева».

Политолог уверен, что вскоре не будет никакого смысла в уголовных делах, возбужденных на Украине против российских политических и общественных деятелей. Потому что недолог тот час, когда все происходящее в России перестанет волновать мировую общественность, верит Михальченко. От лица Киева политолог рассчитывает на помощь США во главе с новым президентом Джо Байденом.

«Уверен, что после прихода к власти президента Джо Байдена курс США изменится, и Вашингтон определит РФ как "государство, которое финансирует терроризм" в самое ближайшее время», — обескуражил корреспондента ПС украинский эксперт.

По его прогнозам, такой «мощный шаг» Байдена приведет к тому, что Россия «еще больше закроется от внешнего мира».

«Россия будет ждать своего конца. А конец, в конце концов, будет. Неестественное государство не может существовать, когда весь мир против него», — с огнем в глазах вещает Николай Михальченко.

Президент Украинской академии политических наук пророчит козни и на востоке России, со стороны стратегического партнера - Китая. По его убеждению, Пекин "давно точит зубы на восточные территории" РФ.

«Придет время, не знаю, через тридцать или пятьдесят лет, и Китай аннексирует российские земли, присоединит к себе Дальний Восток», — прогнозирует Михальченко.

Ранее врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева, депутата Алексея Диденко и главу фракции ЛДПР в Государственной Думе Владимира Жириновского власти Киева обвинили в «финансировании терроризма». Поводом для этого стал сбор средств в поддержку самопровозглашенных народных республик Донбасса.

«Вероятно, в Киеве считают, что начать войну против двух своих регионов, Донбасса и Луганска, — это нормально, а организовывать доставку гуманитарной помощи страдающему мирному населению — преступление», — прокомментировал возбужденное против него уголовное дело Михаил Дегтярев.

Вооруженный гражданский конфликт в Донбассе начался в 2014 года как следствие произошедшего в столице Украины государственного переворота. Жители Донецкой и Луганской области заявили о несогласии с новым националистическим политическим курсом постмайданных властей и провозгласили независимость от Украины. Киев в ответ начал военную операцию против восставших регионов.