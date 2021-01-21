Киевский политолог мечтает об аннексии российских территорий Китаем
Возбужденное украинскими силовиками уголовное дело против врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева не будет иметь развития и является пустой тратой ресурсов правоохранительных органов. Об этом в интервью «Политике Сегодня» заявил президент Украинской академии политических наук, ярый сторонник антироссийского курса Киева Николай Михальченко.
Дегтярев, как и другие представители ЛДПР, обвиняются на Украине в сборе средств для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. С точки зрения официального Киева действия российских парламентариев попадают под статью «Финансирование терроризма». Украинский уголовный кодекс предусматривает в данном случае наказание до 12 лет лишения свободы и конфискацию имущества.
«Дело против Михаила Дегтярева, как и другие дела против российских политических деятелей, не имеет никакого значения. Дело в том, что ни Дегтярев, ни другие лица, против которых Киев выдвигает обвинения, с малой долей вероятности в будущем посетят Украину, — убежден Михальченко. — Международное же сообщество вряд ли будет способствовать задержанию обвиняемых россиян по указке Киева».
Политолог уверен, что вскоре не будет никакого смысла в уголовных делах, возбужденных на Украине против российских политических и общественных деятелей. Потому что недолог тот час, когда все происходящее в России перестанет волновать мировую общественность, верит Михальченко. От лица Киева политолог рассчитывает на помощь США во главе с новым президентом Джо Байденом.
«Уверен, что после прихода к власти президента Джо Байдена курс США изменится, и Вашингтон определит РФ как "государство, которое финансирует терроризм" в самое ближайшее время», — обескуражил корреспондента ПС украинский эксперт.
По его прогнозам, такой «мощный шаг» Байдена приведет к тому, что Россия «еще больше закроется от внешнего мира».
«Россия будет ждать своего конца. А конец, в конце концов, будет. Неестественное государство не может существовать, когда весь мир против него», — с огнем в глазах вещает Николай Михальченко.
Президент Украинской академии политических наук пророчит козни и на востоке России, со стороны стратегического партнера - Китая. По его убеждению, Пекин "давно точит зубы на восточные территории" РФ.
«Придет время, не знаю, через тридцать или пятьдесят лет, и Китай аннексирует российские земли, присоединит к себе Дальний Восток», — прогнозирует Михальченко.
Ранее врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева, депутата Алексея Диденко и главу фракции ЛДПР в Государственной Думе Владимира Жириновского власти Киева обвинили в «финансировании терроризма». Поводом для этого стал сбор средств в поддержку самопровозглашенных народных республик Донбасса.
«Вероятно, в Киеве считают, что начать войну против двух своих регионов, Донбасса и Луганска, — это нормально, а организовывать доставку гуманитарной помощи страдающему мирному населению — преступление», — прокомментировал возбужденное против него уголовное дело Михаил Дегтярев.
Вооруженный гражданский конфликт в Донбассе начался в 2014 года как следствие произошедшего в столице Украины государственного переворота. Жители Донецкой и Луганской области заявили о несогласии с новым националистическим политическим курсом постмайданных властей и провозгласили независимость от Украины. Киев в ответ начал военную операцию против восставших регионов.