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9:48   21 Января 2021
Происшествия

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

Рейсовая маршрутка протаранила здание кинотеатра "Современник" в Московской области. После аварии помощь медиков потребовалась нескольким пассажирам.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Николаева в городе Электросталь. В момент столкновения в автобусе находились 20 пассажиров, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Врачи скорой помощи диагностировали у одного человека перелом, у троих сильные ушибы, а еще шестеро отделались легкими травмами. Сейчас специалисты обрабатывают раны пострадавших и решают вопрос об их госпитализации. Полицейские проводят проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств ДТП и причину, спровоцировавшую его.

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