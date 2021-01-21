МЧС предупредило о сильном снегопаде в Петербурге в ночь на 22 января

Спасатели предупредили о надвигающемся на Петербург сильном снегопаде. Стихия накроет Северную столицу ближе к ночи.

Спасатели предупредили о надвигающемся на Петербург сильном снегопаде. Стихия накроет Северную столицу ближе к ночи.

Метель ожидается в Петербурге 21 января вечером, сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

Сильные осадки в виде снега выпадут в конце дня 21 января и в начале ночи 22 января. Сотрудники экстренных служб советуют отложить поездки по городу и без особой необходимости не выходить на улицу. На улице надо соблюдать осторожность как пешеходам, так и водителям из-за гололедицы.