Найден новый способ проникновения коронавируса в легкие

Китайские ученые обнаружили новый уязвимый для коронавирусной инфекции белок.

Китайские ученые обнаружили новый уязвимый для коронавирусной инфекции белок.

Группа китайских исследователей на основании длительных опытов пришла к выводу, что коронавирус может попадать в легкие и бронхи человека. Вирус может попадать в организм не только благодаря белку АСЕ2, но и через особый фермент AXL.

"Именно он является более активным в клетках легких и бронхов. Его активность коррелируется вместе со степенью поражения клеток коронавирусом", — сообщили они в научной статье.

В организме человека AXL является мембранным белком, который регулирует множество физиологических процессов, в том числе и выживание клеток, их разделение и иммунные ответы. По мнению исследователей, отключение этого рецептора уменьшает количество вирусных копий в клетках человека.