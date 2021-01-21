Москва продлила требование об удаленном режиме

Власти Москвы продлили требование к работодателям об обязательном удаленном режиме для 30% сотрудников. Сообщение об этом появилось в блоге мэра столицы Сергея Собянина.

Власти Москвы продлили требование к работодателям об обязательном удаленном режиме для 30% сотрудников. Сообщение об этом появилось в блоге мэра столицы Сергея Собянина.

Градоначальник объяснил, что эти правила будут оставаться до тех пор, пока санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе не улучшится кардинально. Также остается в силе требование об обязательном ношении медицинских масок во всех общественных местах — транспорте, торговых точках, аптеках.

Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.