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9:11   21 Января 2021
Общество

Москва продлила требование об удаленном режиме

Москва продлила требование об удаленном режиме

Власти Москвы продлили требование к работодателям об обязательном удаленном режиме для 30% сотрудников. Сообщение об этом появилось в блоге мэра столицы Сергея Собянина.

Градоначальник объяснил, что эти правила будут оставаться до тех пор, пока санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе не улучшится кардинально. Также остается в силе требование об обязательном ношении медицинских масок во всех общественных местах — транспорте, торговых точках, аптеках.

Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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#собянин #сотрудники #пандемия

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