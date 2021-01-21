Spiegel сообщил о возможных санкциях против "СП-2" из-за Навального

Депутаты Европарламента хотят остановить строительство газопровода "Северный поток – 2" из-за ситуации с российским блогером Алексеем Навальным.

Депутаты Европарламента хотят остановить строительство газопровода "Северный поток – 2" из-за ситуации с российским блогером Алексеем Навальным.

Парламентарии из ЕП требуют ввести очередные санкции против России из-за ареста блогера. Рассмотрение этой инициативы запланировано на четверг. Об этом сообщается в материале германского издания Spiegel

Санкции могут затронуть физических и юридических лиц, которые имеют отношение к задержанию Навального. Под ограничениями подразумевается заморозка активов в странах ЕС, а также запрет въезда в эти страны.

Блогер был объявлен в розыск на территории России из-за нарушений условий наказания по делу "Ив Роше", после чего его задержали 17 января в московском аэропорту. В течение 2020 года он несколько раз нарушил правила условного срока. Он был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию два раза в месяц в определенные дни.