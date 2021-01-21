Московские колледжи вернутся к очному формату обучения

Власти Москвы приняли решение о смягчении ряда ограничений, действующих на фоне сложившейся эпидемиологической обстановки, вызванной COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Власти Москвы приняли решение о смягчении ряда ограничений, действующих на фоне сложившейся эпидемиологической обстановки, вызванной COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Начиная с 22 января 2021 года, колледжи, спортивные школы, детские досуговые организации и учреждения дополнительного образования, которые находятся в ведении властей столицы, возвращаются к очному режиму работы. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Все транспортные карты учащихся будут разблокированы. Студенты вновь смогут пользоваться льготным проездом в общественном транспорте. При этом удаленка продолжится для студентов федеральных вузов до 6 февраля. Собянин рассказал об этом в своем блоге. Таким образом были смягчены ограничения по COVID-19.