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9:07   21 Января 2021
Общество

Московские колледжи вернутся к очному формату обучения

Московские колледжи вернутся к очному формату обучения

Власти Москвы приняли решение о смягчении ряда ограничений, действующих на фоне сложившейся эпидемиологической обстановки, вызванной COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Начиная с 22 января 2021 года, колледжи, спортивные школы, детские досуговые организации и учреждения дополнительного образования, которые находятся в ведении властей столицы, возвращаются к очному режиму работы. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Все транспортные карты учащихся будут разблокированы. Студенты вновь смогут пользоваться льготным проездом в общественном транспорте. При этом удаленка продолжится для студентов федеральных вузов до 6 февраля. Собянин рассказал об этом в своем блоге. Таким образом были смягчены ограничения по COVID-19.

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#москва #собянин #колледжи

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