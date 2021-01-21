Twitter заблокировал аккаунт посольства КНР в США из-за уйгуров

Учетная запись посольства Китая в США в Twitter была заблокирована. Руководство социальной сети сделало это из-за сообщения о политике Пекина по вопросу уйгуров.

Учетная запись посольства Китая в США в Twitter была заблокирована. Руководство социальной сети сделало это из-за сообщения о политике Пекина по вопросу уйгуров.

Твит, разъясняющий ситуацию в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая (СУАР), пропал со страницы посольства через день после публикации. Вместо него появилась запись о том, что сообщение недоступно.

"Мы приняли соответствующие меры по этому твиту за нарушение нашей политики относительно обесчеловечивания", — заявил представитель соцсети.

Новые сообщения на странице китайских дипломатов после этого больше не появлялись. Их аккаунт в Twitter заблокировали.