8:20 21 Января 2021Политика
Twitter заблокировал аккаунт посольства КНР в США из-за уйгуров
Учетная запись посольства Китая в США в Twitter была заблокирована. Руководство социальной сети сделало это из-за сообщения о политике Пекина по вопросу уйгуров.
Учетная запись посольства Китая в США в Twitter была заблокирована. Руководство социальной сети сделало это из-за сообщения о политике Пекина по вопросу уйгуров.
Твит, разъясняющий ситуацию в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая (СУАР), пропал со страницы посольства через день после публикации. Вместо него появилась запись о том, что сообщение недоступно.
"Мы приняли соответствующие меры по этому твиту за нарушение нашей политики относительно обесчеловечивания", — заявил представитель соцсети.
Новые сообщения на странице китайских дипломатов после этого больше не появлялись. Их аккаунт в Twitter заблокировали.