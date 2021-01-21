ООН объявила дату возвращения США в Парижское соглашение по климату

Официальной датой возвращения США к исполнениям обязательств в рамках Парижского соглашения по климату назначено 19 февраля 2021 года. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Официальной датой возвращения США к исполнениям обязательств в рамках Парижского соглашения по климату назначено 19 февраля 2021 года. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Данный договор вступил в силу 4 ноября 2016 года. Его ратифицировали 55 стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата, на долю которых приходится более 55% всеобщей эмиссии парниковых газов. Россия утвердила Парижское соглашение по климату в 2019 году.

Ранее избранный президент США Джо Байден подписал указ о возвращении США в этот договор. Данный указ стал одним из его первых официальных решений на высшем государственном посту Соединенных Штатов.