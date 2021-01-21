Офицер ВСУ осудил украинскую блогершу за симпатию к России

Блогерша di.rubens обвинила офицера Вооруженных сил Украины Анатолия Штефана в травле и пообещала подать на него в суд. Конфликт разгорелся в социальных сетях.

Блогерша di.rubens обвинила офицера Вооруженных сил Украины Анатолия Штефана в травле и пообещала подать на него в суд. Конфликт разгорелся в социальных сетях.

Причиной инцидента стало видео в TikTok, на котором di.rubens выбирает страну из предложенных ей пар. Везде блогерша отдала свое предпочтение России. Штефан не смог оставить ролик без внимания и назвал поступок девушки постыдным, передает РИА Новости.

"Вот тебе и патриотическое воспитание", — написал офицер.

Обиженная блогерша назвала обидчика "позором украинской армии", который "воюет с мирным населением" и хочет "хайпа". Штефан назвал произошедшее "нонсенсом" и заявил, что скандальное видео пропало из Сети по воле самой di.rubens.