Посол России в США не ждет серьезных перемен в отношениях держав

Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов предположил, какой будет внешняя политика США в отношении РФ при президенте Джозефе Байдене.

Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов предположил, какой будет внешняя политика США в отношении РФ при президенте Джозефе Байдене.

По словам Антонова, ожидать коренных изменений в отношениях между Россией и США во время работы администрации Байдена не стоит. Одним из приоритетов Вашингтона остается сдерживание Москвы, рассказал посол корреспонденту РИА Новости.

Российский посол предостерегает от преждевременных выводов о внешнеполитическом курсе США при новом лидере, и говорит, что настрой его команды будут оценивать по реальным действиям, а не по одним лишь словам, звучавшим во время предвыборной кампании и на дебатах.

Вместе с тем, Антонов выразил уверенность, что существенных изменений в отношениях между США и РФ не предвидится. Скорее изменятся незначительные нюансы, а системное сдерживание России останется “альфой и омегой американской политики”, заявил посол.