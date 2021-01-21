МВД раскрыло число посетивших Россию иностранцев в 2020 году

Россию за 11 месяцев прошлого года посетили всего 5,2 миллиона иностранных граждан. Их число резко снизилось, сообщили в МВД.

Россию за 11 месяцев прошлого года посетили всего 5,2 миллиона иностранных граждан. Их число резко снизилось, сообщили в МВД.

За январь-ноябрь 2020 года число иностранцев, прибывших в Россию, упало на 70,2%. Частыми посетителями стали граждане стран СНГ, на долю европейцев пришлось 7,3%, а на других – 12,4% от миграционного потока. Такие данные приводят РИА Новости со ссылкой на МВД.

44% иностранных граждан посетили Россию с частными целями. По рабочим моментам в страну приехали 24%. Из-за пандемии коронавируса было закрыто международное авиасообщение. Под исключение попали вывозные, почтовые, санитарные и несколько других рейсов. В августе пассажирские полеты начали возобновлять. Пока есть возможность слетать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, на Кубу, в Эфиопию, на Сейшелы.