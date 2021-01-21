Пенсионер из Киева получил счет за отопление на сумму около 30 тыс. рублей

Житель Украины Станислав Липовский получил квитанцию за услуги ЖКХ, которая удивила его немыслимой суммой за отопление.

Житель Украины Станислав Липовский получил квитанцию за услуги ЖКХ, которая удивила его немыслимой суммой за отопление.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. За декабрь 2020 года мужчина должен заплатить 10 796 гривен (28 тысяч рублей). Он признался, что эта сумма равна шести его пенсиям.

"Десять тысяч за тепло! За декабрь - это еще не самый холодный месяц!", — написал Станислав Липовский

Пенсионер живет в квартире общей площадью в 102 квадратных метра. По QR-коду квитанции, которую опубликовал мужчина, видно, что его общий долг уже превысил 182 тыс. рублей. Он сейчас безработный, а пенсия составляет 1 700 гривен (4,5 тыс. рублей).