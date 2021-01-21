Байден обратился к американцам во время концерта в честь его инаугурации

Трудности, которые стоят перед США, требуют от их граждан единства. Об этом заявил новый президент США Джо Байден.

Трудности, которые стоят перед США, требуют от их граждан единства. Об этом заявил новый президент США Джо Байден.

Американский лидер выступил с речью во время концерта в центре Вашингтона у мемориала Линкольна. Он поблагодарил граждан, благодаря которым "победила демократия". Президент вспомнил трудные периоды в жизни США, упомянув Гражданскую войну.

"Сейчас один из таких моментов: пандемия, экономический кризис, расовая несправедливость, а также угрозы самой нашей демократии. И вопрос заключается в том, в наших ли силах справиться с этим? [...] Я думаю, что мы должны это сделать, и я убежден, что мы это сделаем", — заверил Байден.

Ведущим праздничного концерта в честь инаугурации 46-го президента США стал актер Том Хэнкс, на сцене выступили певец Джастин Тимберлейк, рок-музыкант Джон Бон Джови, актриса Деми Ловато и другие друзья Байдена. Программу мероприятия пришлось сократить из-за пандемии COVID-19.