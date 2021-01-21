Байден обратился к американцам во время концерта в честь его инаугурации
Трудности, которые стоят перед США, требуют от их граждан единства. Об этом заявил новый президент США Джо Байден.
Американский лидер выступил с речью во время концерта в центре Вашингтона у мемориала Линкольна. Он поблагодарил граждан, благодаря которым "победила демократия". Президент вспомнил трудные периоды в жизни США, упомянув Гражданскую войну.
"Сейчас один из таких моментов: пандемия, экономический кризис, расовая несправедливость, а также угрозы самой нашей демократии. И вопрос заключается в том, в наших ли силах справиться с этим? [...] Я думаю, что мы должны это сделать, и я убежден, что мы это сделаем", — заверил Байден.
Ведущим праздничного концерта в честь инаугурации 46-го президента США стал актер Том Хэнкс, на сцене выступили певец Джастин Тимберлейк, рок-музыкант Джон Бон Джови, актриса Деми Ловато и другие друзья Байдена. Программу мероприятия пришлось сократить из-за пандемии COVID-19.