Стационары Воронежа начали переливать пациентам "антиковидную плазму"

Больницы Воронежской области использовали пробную партию плазмы переболевших COVID-19 для зараженных пациентов. Об этом передает пресс-служба департамента здравоохранения региона.

Больницы Воронежской области использовали пробную партию плазмы переболевших COVID-19 для зараженных пациентов. Об этом передает пресс-служба департамента здравоохранения региона.

Первая партия плазмы из десяти доз была получена от пяти доноров, переболевших коронавирусом. Перед применением материала специалисты провели его вирусинактивацию, то есть обезвреживание. Такая мера гарантирует вирусную безопасность для тех, кто получит инъекцию.

"Антиковидную плазму" используют при комплексном лечении заболевания. Процедура назначается строго по решению лечащего врача. По информации департамента здравоохранения Воронежской области, пациенты, получившие материал переболевших коронавирусом, чувствуют себя хорошо, осложнений не наблюдается.