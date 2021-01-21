Псаки озвучила свои планы на должности пресс-секретаря президента США

Пресс-секретарь нового президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена Джен Псаки намерена восстановить доверие к Белому дому.

Пресс-секретарь нового президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена Джен Псаки намерена восстановить доверие к Белому дому.

Соответствующее заявление она сделала во время своего первого брифинга с журналистами. Она отметила, что ключевой целью пресс-службы и Белого дома станет восстановление доверия американских граждан.

"Когда президент попросил меня работать в этой должности, мы поговорили о важности того, чтобы вернуть транспарентность и правду в зал для брифингов", — сказала пресс-секретарь.

Джен Псаки стала официальным представителем вашингтонской администрации после инаугурации нового президента США Джозефа Байдена. Церемония прошла 20 января на Капитолийском холме. В конце мероприятия прозвучал национальный гимн, который исполнила поп-певица Леди Гага.