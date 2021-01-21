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4:12   21 Января 2021
Политика

Посол РФ в США оценил возможность продлить ДСНВ-3 с администрацией Байдена

Посол РФ в США оценил возможность продлить ДСНВ-3 с администрацией Байдена

Шансы продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) еще есть, уверен посол РФ в США Анатолий Антонов.

Администрация Дональда Трампа, по словам Антонова, выдвинула неприемлемые условия по продлению ДСНВ-3. Соглашение по контролю над ядерными вооружениями в результате превратилось в предмет политического торга.

"Надеемся, что нынешняя администрация будет исходить из более здравых и реалистических принципов", – подчеркнул посол.

Москва открыта к диалогу о продлении соглашения и ждет от Вашингтона конструктивных предложений. "Мяч на стороне Вашингтона", добавил Антонов.

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#антонов #посол рф #дснв-3

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