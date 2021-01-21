4:12 21 Января 2021Политика
Посол РФ в США оценил возможность продлить ДСНВ-3 с администрацией Байдена
Шансы продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) еще есть, уверен посол РФ в США Анатолий Антонов.
Шансы продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) еще есть, уверен посол РФ в США Анатолий Антонов.
Администрация Дональда Трампа, по словам Антонова, выдвинула неприемлемые условия по продлению ДСНВ-3. Соглашение по контролю над ядерными вооружениями в результате превратилось в предмет политического торга.
"Надеемся, что нынешняя администрация будет исходить из более здравых и реалистических принципов", – подчеркнул посол.
Москва открыта к диалогу о продлении соглашения и ждет от Вашингтона конструктивных предложений. "Мяч на стороне Вашингтона", добавил Антонов.