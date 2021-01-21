Байден вернул США в Парижское соглашение по климату

Новый президент США Джо Байден через несколько часов после инаугурации подписал указ о возвращении американского государства в Парижское соглашение по климату.

Новый президент США Джо Байден через несколько часов после инаугурации подписал указ о возвращении американского государства в Парижское соглашение по климату.

Стать частью соглашения Вашингтон сможет только через 30 дней после подписания документа и его представления в ООН. США вышли из Парижского соглашения по климату в 2017 году, согласно распоряжению на тот момент действующего президента Дональда Трампа. Решение хозяина Белого дома вызвало критику в международном сообществе.

Соглашение обязывало США к 2025 году, по сравнению с 2005, снизить количество парниковых газов на 26-28%. Трамп посчитал эти требования невыгодными для своей страны, в отличии от других участников соглашения.