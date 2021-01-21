Эврил Хейнс утверждена на пост директора Национальной разведки США

Эврил Хейнс назначена на должность директора Национальной разведки. Ее кандидатуру своим решением утвердил Сенат Конгресса США.

Эврил Хейнс назначена на должность директора Национальной разведки. Ее кандидатуру своим решением утвердил Сенат Конгресса США.

Новый глава государства Джозеф Байден произвел 23 временных назначения, в частности вверил обязанности госсекретаря Дэну Смиту. Последний также возглавляет Институт внешнеполитической службы Госдепартамента. Ему на смену должен прийти Энтони Блинкен.

Главами Минюста и Минфина США стали Монти Уилкинсон и Энди Бокол. Предполагается, что они пробудут на постах министров до утверждения кандидатур Меррика Гарленда и Джанет Йеллен, выдвинутых ранее демократом.