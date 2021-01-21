Байден прокомментировал содержание оставленной ему Трампом записки

Новый американский президент Джо Байден признался, что прочитал записку, оставленную ему предшественником Дональдом Трампом.

Новый американский президент Джо Байден признался, что прочитал записку, оставленную ему предшественником Дональдом Трампом.

Байден, комментируя содержание записки, заявил, что бывший глава Белого дома написал ему "очень великодушное письмо". Об этом он рассказал во время встречи с журналистами после подписания первых президентских указов.

"Но, поскольку эта переписка является частной, я о ней говорить не буду", — добавил Байден.

Глава администрации США отметил, что собирается провести личный разговор с Трампом. Скорее всего, это будет беседа по телефону.

Джо Байден после церемонии инаугурации прибыл в Белый дом, где подписал первые президентские указы.