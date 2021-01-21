Дэн Смит вступил на должность исполняющего обязанности госсекретаря США

Директор Института внешнеполитической службы Госдепартамента Дэн Смит временно вступил на должность исполняющего обязанности госсекретаря США.

Директор Института внешнеполитической службы Госдепартамента Дэн Смит временно вступил на должность исполняющего обязанности госсекретаря США.

Соответствующее распоряжение отдал новый глава государства Джозеф Байден, передает источник Reuters в Белом доме. По его словам, политик продолжит исполнять вверенные ему обязанности до утверждения на пост Сенатом Конгресса США Энтони Блинкена, кандидатуру которого предложил демократ.

В общей сложности американский лидер произвел 23 кадровых изменения. Все реализованные назначения временные, в частности главы Минфина и Минюста США. Ведомства в скором должны возглавить Джанет Йеллен и Меррик Гарленд соответственно.

Несколько часов назад в Вашингтоне состоялась церемония инаугурации Джозефа Байдена. На мероприятии демократ официально признан 46-м главой Белого дома. На этом посту он сменил республиканца Дональда Трампа.