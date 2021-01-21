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1:55   21 Января 2021
Политика

Дэн Смит вступил на должность исполняющего обязанности госсекретаря США

Дэн Смит вступил на должность исполняющего обязанности госсекретаря США

Директор Института внешнеполитической службы Госдепартамента Дэн Смит временно вступил на должность исполняющего обязанности госсекретаря США.

Соответствующее распоряжение отдал новый глава государства Джозеф Байден, передает источник Reuters в Белом доме. По его словам, политик продолжит исполнять вверенные ему обязанности до утверждения на пост Сенатом Конгресса США Энтони Блинкена, кандидатуру которого предложил демократ.

В общей сложности американский лидер произвел 23 кадровых изменения. Все реализованные назначения временные, в частности главы Минфина и Минюста США. Ведомства в скором должны возглавить Джанет Йеллен и Меррик Гарленд соответственно.

Несколько часов назад в Вашингтоне состоялась церемония инаугурации Джозефа Байдена. На мероприятии демократ официально признан 46-м главой Белого дома. На этом посту он сменил республиканца Дональда Трампа.

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#сша #байден #Дэн Смит

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