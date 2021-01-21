Роскосмос сообщил об увеличении высоты орбиты МКС на 1,25 км

Корректировка орбиты Международной космической станции пройдет с помощью двигателей транспортного грузового корабля "Прогресс МС-14", сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

Корректировка орбиты Международной космической станции пройдет с помощью двигателей транспортного грузового корабля "Прогресс МС-14", сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

В 19:14 по московскому времени двигатели "Прогресса МС-14" будут включены примерно на семь минут, уточнила госкорпорация.

"После проведения корректирующего маневра средняя высота орбиты МКС увеличится на 1,25 км и составит 419,79 км над Землей", — отметили в Роскосмосе.

Коррекция орбиты нужна для обеспечения баллистических условий перед запуском пилотируемого корабля "Союз МС-18" и посадкой спускаемого аппарата корабля "Союз МС-17".

"Союз МС-17" доставит на Землю российских космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова. Также на спускаемом аппарате вернется астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.