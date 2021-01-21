Секретная служба США будет полгода охранять детей Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп позаботился о безопасности своих детей перед тем как покинуть свой пост и обеспечил их защитой Секретной службы США.

Экс-президент США Дональд Трамп позаботился о безопасности своих детей перед тем как покинуть свой пост и обеспечил их защитой Секретной службы США.

Секретная служба будет следить за безопасностью жизни всех детей Трампа в течение шести месяцев, сообщила телекомпания CNN. Обычно такими привилегиями могли пользоваться только дети бывших президентов, которым меньше 16-ти лет.

Трамп вместе с детьми и своей супругой прибыли из Вашингтона в штат Флорида. Там они отправились в имение Мар-а-Лаго, которое принадлежит бывшему президенту. Телекомпания отметила, что во время полета Трамп смотрел церемонию инаугурации Джо Байдена.