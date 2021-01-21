Ангела Меркель обратилась к Байдену после инаугурации

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила нового президента США Джозефа Байдена и вице-президента США Камалу Харрис с инаугурацией.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила нового президента США Джозефа Байдена и вице-президента США Камалу Харрис с инаугурацией.

Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице пресс-службы кабмина ФРГ в Twitter. Меркель подчеркнула, что ожидает сотрудничества с администрацией Байдена, назвав его инаугурацию "торжеством демократии".

"Мои сердечные поздравления президенту Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис с инаугурацией, которая была торжеством демократии", — говорится в сообщении.

Инаугурация нового президента США Джозефа Байдена состоялась 20 января в Вашингтоне. Он стал 46-м главой Соединенных Штатов Америки. Бывший американский лидер Дональд Трамп и его жена Мелания покинули Белый дом и направились во Флориду.