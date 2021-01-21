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0:07   21 Января 2021
Политика

Байден зашел в Белый дом в статусе американского президента

Байден зашел в Белый дом в статусе американского президента

Джо Байден после церемонии принесения президентской присяги прибыл в Белый дом. Он впервые зашел в это здание в статусе главы Соединенных Штатов.

Прибытие нового американского лидера в официальную резиденцию транслировали местные телеканалы. В Белом доме он намерен уже в среду, 20 января, подписать первые президентские указы.

Ранее Байден посетил Арлингтонское национальное кладбище, где возложил венок на могиле неизвестного солдата. Президентский кортеж после этого двинулся в сторону Белого дома в сопровождении полицейского эскорта на мотоциклах.

Инаугурация Байдена прошла без участия экс-президента США Дональда Трампа. Тот еще до церемонии уехал из Вашингтона.

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#байден #белый дом #инаугурация

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