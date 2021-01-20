Немецкий партнер "Газпрома" оценил вероятность провала Nord Stream 2

Вопреки санкциям США проект "Северный поток — 2" будет завершен, заявил пресс-секретарь энергетического концерна Uniper, вложившего в строительство газопровода 950 млн евро.

Вопреки санкциям США проект "Северный поток — 2" будет завершен, заявил пресс-секретарь энергетического концерна Uniper, вложившего в строительство газопровода 950 млн евро.

Немецкий партнер "Газпрома" отметил, что вводимые американским властями ограничения не затрагивают компанию. Кроме того, он выразил надежду на смену политического курса после прихода в Белый дом администрации нового президента США Джо Байдена. По его словам, демократ и его команда готовы обговорить данный вопрос с европейской стороной.

Однако позитивный прогноз противоречит заявлению приближенного к демократу Энтони Блинкена. Политик в свое время подтвердил намерение Байдена продолжить оказывать давление на "Северный поток — 2", передает Deutsche Welle.