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23:17   20 Января 2021
Общество

Вильфанд сообщил о грядущем потеплении в европейской части России

Вильфанд сообщил о грядущем потеплении в европейской части России

Долговременная оттепель с отклонениями от нормы в 9-10 градусов придет в европейскую часть России в ближайшую пятницу.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что теплая погода сохранится до середины следующей недели. По его словам, значительное потепление будет наблюдаться во всех регионах европейской части России, кроме севере-восточной части Северо-Западного федерального округа, а именно в Архангельской области и в Коми.

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#потепление #прогноз погоды #европейская часть россии

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