Чубайс назвал причину своего ухода из РСПП

Анатолий Чубайс объявил о своем решении покинуть все посты в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

Анатолий Чубайс объявил о своем решении покинуть все посты в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

Соответствующее заявление об уходе Чубайс направил главе РСПП Александру Шохину. В этом письме он объяснил причину своего решения, отметив, что намерен "прекратить работу в бизнесе".

В РСПП Чубайс был членом бюро правления и председателем комитета по инновационной политике и инновационному предпринимательству. Он попросил Шохина досрочно прекратить его полномочия.