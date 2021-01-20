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22:45   20 Января 2021
Общество

Чубайс назвал причину своего ухода из РСПП

Чубайс назвал причину своего ухода из РСПП

Анатолий Чубайс объявил о своем решении покинуть все посты в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

Соответствующее заявление об уходе Чубайс направил главе РСПП Александру Шохину. В этом письме он объяснил причину своего решения, отметив, что намерен "прекратить работу в бизнесе".

В РСПП Чубайс был членом бюро правления и председателем комитета по инновационной политике и инновационному предпринимательству. Он попросил Шохина досрочно прекратить его полномочия.

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#чубайс #рспп #российский союз промышленников

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