Украинские политики ждали инаугурации 46-го президента США Джо Байдена, «как глотка свежего воздуха», но их чаяньям не суждено сбыться, потому, что американцы больше не собираются играть в демократию.

Украинские политики ждали инаугурации 46-го президента США Джо Байдена, «как глотка свежего воздуха», но их чаяньям не суждено сбыться, потому, что американцы больше не собираются играть в демократию.

Об этом в материале для издания «Украина.ру» рассуждает политолог и дипломат, президент Центра системного анализа и программирования Ростислав Ищенко.

По его словам, события, происходившие в США, начиная с ноябрьских президентских выборов, когда команда Байдена растоптала американский закон и надругалась над Конституцией ради того, чтобы не допустить Дональда Трампа до второго президентского срока, показали, что американцы больше не намерены строить из себя «оплот демократии».

А этом значит, что теперь американцы будут более жестко требовать от своих ставленников на Украине выполнения всех требований, без скидок на такие «объективные трудности», как украинские законы, процедуры и воля парламента.

«Сейчас украинцам будет гораздо труднее выкручиваться, традиционно включая дурака и разводя на мякине своих партнеров, как разводил Порошенко Байдена в 2015–2016 годах, — отметил Ищенко. — Раньше они ссылались на законы, волю парламента, процедуру и т.д. Американцы как представители "оплота демократии" вынуждены были считаться с этими "объективными трудностями"».

Но после государственного переворота, который устроили американские демократы в своей собственной стране, воля Верховной рады и все украинские процедуры для них станут пустым звуком.

Еще до того, как Байден стал президентом США, и даже оставались сомнения в том, что станет, посольство США в Киеве уже указывало президенту Украины Владимиру Зеленскому, как ему расправиться с Конституционным судом, напомнил Ищенко.

Американское посольство, которое традиционно работает на демократов, не просто учило Зеленского полевать на решения КСУ, но призывало разогнать Конституционный суд, несмотря на то, что никто, кроме самих судей, не может их ни отстранить, ни уволить.

То, что не получилось до инаугурации Байдена, вполне может получиться со второй попытки, предсказывает политолог.

«У американцев больше нет никаких оснований играть в демократию, вникать в проблемы своих украинских лакеев, идти им навстречу в отдельных вопросах. Они будут только требовать и жестоко карать неспособных качественно и в срок выполнять их требования», — заключает Ростислав Ищенко.

Напомним, выборы президента США, прошедшие 3 ноября 2020 года, сопровождались массовыми фальсификациями и манипуляциями с избирательными бюллетенями, что дало повод проигравшему по результатам подсчета голосов Дональду Трампу заявить, что у него «украли второй срок». При этом, согласно официальным итогам подсчета бюллетеней, за Трампа отдали свои голоса более 70 миллионов американских избирателей – больше, чем за любого другого проигравшего на выборах кандидата в президенты США.

Инаугурация победившего на ноябрьских выборах демократа Джо Байдена состоялась 20 января 2021 года. Дональд Трамп в нарушение полуторавековой традиции не остался на церемонию и покинул Белый дом, не встретившись с преемником.