Кедми рассказал Соловьеву, как Россия должна отвечать на подлости США

Реакции Москвы на провокации Вашингтона должны быть неадекватными – многократно превышающими размер ущерба от американских подлостей. То есть Россия должна давать США такой отпор, чтобы те сами не захотели продолжать.

Реакции Москвы на провокации Вашингтона должны быть неадекватными – многократно превышающими размер ущерба от американских подлостей. То есть Россия должна давать США такой отпор, чтобы те сами не захотели продолжать.

Такое мнение, выступая в эфире передачи «Полный контакт» на радиостанции «Вести FM», высказал израильский политолог, бывший глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

В частности, отвечая на вопрос ведущего передачи Владимира Соловьева о том, какая тактика противостояния России регулярным «подлостям» со стороны США была бы наиболее эффективна, эксперт заявил:

«Первый элемент – это сдержать оборону. Второй элемент – ответить так, чтобы больше не повадно было».

При этом Кедми добавил, что Соединенные Штаты Америки должны расплачиваться за свою антироссийскую деятельность не только отсутствием успеха. Они сами должны понести ущерб от своего антироссийского курса, уверен израильский политолог. Если вести войну исключительно в глухой обороне – проблемы и поражение неизбежны.

«Войну побеждают атакующими средствами, — подчеркнул Кедми. — За каждую подлость, которую они (США) делали, они должны платить. Безответным ничего не должно оставаться. И ответ должен быть не адекватным сделанной провокации или подлости, а таким, чтобы больше не хотелось».

Свою мысль израильский эксперт проиллюстрировал самым простым и примитивным, по его словам, примером. Если США выставляют российского дипломата, Россия должна в ответ выгнать пять американских, и предупредить, что в следующий раз выгонит десять.

«Они должны понимать, что ответ будет не адекватный по количеству, а будет адекватный по тому, чтобы предупредить их, чтобы больше этого не было. Их плата за подлость и мерзость должна быть больше, чем они рассчитывали», — заключил свою мысль ков Кедми.

Напомним, ранее Кедми прокомментировал отказ израильских властей приобретать российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V», отметив, что к этому решению Тель-Авива причастны США.