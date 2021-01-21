Мирзаян: продление договора СНВ-III не изменит взаимоотношений РФ и США

Договор по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) был подписан Соединенными Штатами Америки и Россией при президентстве Барака Обамы, при котором нынешний глава Белого Дома Джо Байден занимал должность вице-президента.

Договор по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) был подписан Соединенными Штатами Америки и Россией при президентстве Барака Обамы, в администрации которого нынешний глава Белого Дома Джо Байден занимал должность вице-президента.

Об этом в комментарии Федеральному бизнес-агентству «Экономика сегодня» напомнил политолог, доцент Финансового университета при российском правительстве Геворг Мирзаян, рассуждая о перспективах продления новой американской администрацией договора СНВ-III, срок действия которого истекает уже 6 февраля.

Ранее Джо Байден заявил, что его стратегия на посту президента США предполагает дальнейшее «сдерживание России». Однако, по мнению эксперта, эта позиция не исключает возможности продления договора СНВ-III, тем более, что ранее об этом говорил и кандидат на пост главы Госдепартамента США Энтони Блинкен.

Геворг Мирзаян считает подобное развитие событий вполне возможным, так как Джо Байден является преемником и продолжателем дел предыдущего президента-демократа Барака Обамы, а не республиканца-Трампа, у которого он выиграл выборы.

«Команда Байдена изначально говорила о готовности рассмотреть продление СНВ-III, но проблема в том, что для этого нужны переговоры, и весьма длинные. Не исключено, что действие договора, как ранее предлагала Россия, будет продлено на энное количество дней – возможно, на год, за который надо провести серьезные переговоры», — допустил эксперт.

В заключение Мирзаян добавил, что продление Договора по стратегическим наступательным вооружениям в третьей редакции соответствует контурам внешней политики, которую анонсировал Байден и не несет никаких рисков для новой американской администрации. Кроме того, эксперт выразил уверенность в том, что этот шаг никак не изменит нынешние российско-американские отношения.