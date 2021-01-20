Хлопок бытового газа произошел в многоквартирном доме в Архангельске

Хлопок газа стал причиной эвакуации 49 жителей жилого дома в Архангельске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Хлопок газа стал причиной эвакуации 49 жителей жилого дома в Архангельске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Инцидент случился по адресу улица Московская, дом 43, корпус 1 во втором подъезде. Сотрудники МЧС вывели из здания 49 человек, из них девять детей. Пострадавших нет. Спасатели и газовые службы продолжают обследовать дом. По предварительным данным, пострадала не несущая межквартирная стена.

Прокуратура области начала проверку. Жители дома ждут окончания мероприятий МЧС в теплом автобусе.