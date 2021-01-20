Появилось видео с исполнением гимна США Леди Гагой в честь инаугурации

Американская певица Леди Гага спела национальный гимн США на инаугурации демократа Джо Байдена. Видео с гимном опубликовал сенатор США Тед Круз.

Американская певица Леди Гага спела национальный гимн США на инаугурации демократа Джо Байдена. Видео с гимном опубликовал сенатор США Тед Круз.

Видеоролик на официальной странице Теда Круза в Twitter набрал уже 1,7 тысячи лайков. Знаменитая поп-исполнительница поддержала вступление в должность Джо Байдена спев американский гимн. Текст гимна заимствован из поэмы "Оборона Форта Макгенри" и был написан 14 сентября 1814 года.

20 января Джо Байден принял присягу и теперь официально займет пост президента страны. Мероприятие проходит в Капитолии с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.