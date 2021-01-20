Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
21:57   20 Января 2021
Общество

Появилось видео с исполнением гимна США Леди Гагой в честь инаугурации

Появилось видео с исполнением гимна США Леди Гагой в честь инаугурации

Американская певица Леди Гага спела национальный гимн США на инаугурации демократа Джо Байдена. Видео с гимном опубликовал сенатор США Тед Круз.

Видеоролик на официальной странице Теда Круза в Twitter набрал уже 1,7 тысячи лайков. Знаменитая поп-исполнительница поддержала вступление в должность Джо Байдена спев американский гимн. Текст гимна заимствован из поэмы "Оборона Форта Макгенри" и был написан 14 сентября 1814 года.

20 января Джо Байден принял присягу и теперь официально займет пост президента страны. Мероприятие проходит в Капитолии с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#джо байден #леди гага #инаугурация

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров