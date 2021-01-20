Ротавирус мог стать причиной отравления детей в школах Подмосковья

Причиной массового отравления школьников в подмосковном Красноармейске могла стать ротавирусная инфекция. Об этом заявил источник в правоохранительных органах региона.

Причиной массового отравления школьников в подмосковном Красноармейске могла стать ротавирусная инфекция. Об этом заявил источник в правоохранительных органах региона.

Жалобы на симптомы отравления поступили не только от детей. Некоторые родители тоже обратились в больницу с аналогичными признаками ротавируса, однако еду в школьной столовой они не ели, передает ТАСС.

Министерство образования региона 20 января сообщило об отравлении 96 детей. Несовершеннолетние учатся в школах № 3 и № 4 в Красноармейске. Все пищеблоки на территории учреждений обработаны и продезинфицированы. Проверку по факту произошедшего проводит Следственный комитет и прокуратура.