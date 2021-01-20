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21:53   20 Января 2021
Весь мир

Исполнившая гимн США Леди Гага с золотым голубем на груди взорвала Twitter

Исполнившая гимн США Леди Гага с золотым голубем на груди взорвала Twitter

Гимн США на церемонии инаугурации 46-го президента Джо Байдена исполнила американская певица Леди Гага. Обладательница премии «Оскар» явилась на церемонию в эффектном платье от Скиапарелли с пышной красной юбкой. На груди у певицы красовалась массивная позолоченная брошь в виде голубя с оливковой ветвью

«Голубь с оливковой ветвью. Пусть мы все помиримся друг с другом», — написала Гага в Twitter.

 

 

Гимн США певица исполняла вживую, в позолоченный микрофон. 

 

Большинство пользователей, как американских, так и русскоязычных, были в восторге. 

«Совершенно потрясающая работа сегодня! Все так гордятся твоим талантом и стремлением быть лидером!»- пишет Aquaria. 

 

 

Некоторые писали, что не могли сдержать слез. 

«Это не гимн моей страны, но твое выступление заставило меня плакать», — признался пользователь с ником born this way. 

Еще больше внимания, чем исполнение гимна США, привлек яркий образ певицы. В русскоязычном Twitter ее сравнивали с Юлией Тимошенко за прическу. 

 

Другие нашли сходство с Дейнерис из "Игры престолов".

 

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#сша #байден #леди гага #инаугурация

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