Исполнившая гимн США Леди Гага с золотым голубем на груди взорвала Twitter

На инаугурации Джо Байдена певица исполнила американский гимн в золотой микрофон.

Гимн США на церемонии инаугурации 46-го президента Джо Байдена исполнила американская певица Леди Гага. Обладательница премии «Оскар» явилась на церемонию в эффектном платье от Скиапарелли с пышной красной юбкой. На груди у певицы красовалась массивная позолоченная брошь в виде голубя с оливковой ветвью

«Голубь с оливковой ветвью. Пусть мы все помиримся друг с другом», — написала Гага в Twitter.

A dove carrying an olive branch. May we all make peace with each other. pic.twitter.com/NGbgKM9XiC — Lady Gaga (@ladygaga) January 20, 2021

Гимн США певица исполняла вживую, в позолоченный микрофон.

Гимн США на инаугурации Джозефа Байдена исполнила Леди Гага pic.twitter.com/r77N2WQQHl — РБК (@ru_rbc) January 20, 2021

Большинство пользователей, как американских, так и русскоязычных, были в восторге.

«Совершенно потрясающая работа сегодня! Все так гордятся твоим талантом и стремлением быть лидером!»- пишет Aquaria.

Absolutely stunning job today! Everyone is so proud of your talent and effort to be a leader! So happy for you ❤️ — Aquaria ???????? (@aquariaofficial) January 20, 2021

Такой сильный голос у Леди Гага.Не ожидала.Спеть гимн не каждому певцу доверят — Ангелина Рогова (@AngelinaRogova) January 20, 2021

Гага крутая) Могли бы и "оперную" какую нибудь привлечь, но та бы "эмоции" такие не дала, имхо) С модуляциями) — Николай Кладовой (@toNIK761) January 20, 2021

Некоторые писали, что не могли сдержать слез.

«Это не гимн моей страны, но твое выступление заставило меня плакать», — признался пользователь с ником born this way.

Еще больше внимания, чем исполнение гимна США, привлек яркий образ певицы. В русскоязычном Twitter ее сравнивали с Юлией Тимошенко за прическу.

Она под Тимошенко закосила? — Constantin Postnikov (@CPostnikov) January 20, 2021

боже сейчас включила видео как леди гага поет гимн сша и удивилась когда не услышала ще не вмерла україни ні слава ні воля — кибер крыса (@kkkudokushi) January 20, 2021

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