Исполнившая гимн США Леди Гага с золотым голубем на груди взорвала Twitter
Гимн США на церемонии инаугурации 46-го президента Джо Байдена исполнила американская певица Леди Гага. Обладательница премии «Оскар» явилась на церемонию в эффектном платье от Скиапарелли с пышной красной юбкой. На груди у певицы красовалась массивная позолоченная брошь в виде голубя с оливковой ветвью
«Голубь с оливковой ветвью. Пусть мы все помиримся друг с другом», — написала Гага в Twitter.
A dove carrying an olive branch. May we all make peace with each other. pic.twitter.com/NGbgKM9XiC— Lady Gaga (@ladygaga) January 20, 2021
Гимн США певица исполняла вживую, в позолоченный микрофон.
Гимн США на инаугурации Джозефа Байдена исполнила Леди Гага pic.twitter.com/r77N2WQQHl— РБК (@ru_rbc) January 20, 2021
Большинство пользователей, как американских, так и русскоязычных, были в восторге.
«Совершенно потрясающая работа сегодня! Все так гордятся твоим талантом и стремлением быть лидером!»- пишет Aquaria.
Absolutely stunning job today! Everyone is so proud of your talent and effort to be a leader! So happy for you ❤️— Aquaria ???????? (@aquariaofficial) January 20, 2021
Такой сильный голос у Леди Гага.Не ожидала.Спеть гимн не каждому певцу доверят— Ангелина Рогова (@AngelinaRogova) January 20, 2021
Гага крутая) Могли бы и "оперную" какую нибудь привлечь, но та бы "эмоции" такие не дала, имхо) С модуляциями)— Николай Кладовой (@toNIK761) January 20, 2021
Некоторые писали, что не могли сдержать слез.
«Это не гимн моей страны, но твое выступление заставило меня плакать», — признался пользователь с ником born this way.
Еще больше внимания, чем исполнение гимна США, привлек яркий образ певицы. В русскоязычном Twitter ее сравнивали с Юлией Тимошенко за прическу.
Она под Тимошенко закосила?— Constantin Postnikov (@CPostnikov) January 20, 2021
боже сейчас включила видео как леди гага поет гимн сша и удивилась когда не услышала ще не вмерла україни ні слава ні воля— кибер крыса (@kkkudokushi) January 20, 2021
Другие нашли сходство с Дейнерис из "Игры престолов".
We love u Gaga! References for Game of Thrones ❤❤❤ pic.twitter.com/6rqYVscrXp— ???????????????????????????? • ???????????????????????? 〄 (@theBatffleck) January 20, 2021