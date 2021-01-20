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21:15   20 Января 2021
Политика

Украинец Огрызко заявил, что симпатия к России должна считаться госизменой

Украинец Огрызко заявил, что симпатия к России должна считаться госизменой

Закон о государственной измене на Украине должен быть детально прописан. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Незалежной Владимир Огрызко.

По мнению политика, украинские власти обязаны прописать в законодательстве страны четкие критерии государственной измены. В них должны попасть любые попытки проявления симпатии к России, включая отказ обслуживать клиентов на украинском языке.

Озрызко считает, что действия народного депутата Виктора Медведчука и партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) являются "госизменой".

Украинский чиновник уверен, как только закон о госизмене Незалежной будет обновлен, Медведчук и "соратники по этому ОПЗЖ" перестанут проводить "пропаганду на московских каналах".

"Сидели бы тихонько и не вспоминали о том, что нужно украинцев обслуживать в магазинах, барах или автозаправках на украинском языке. Потому что они знали бы, что за такие действия они будут нести прямую ответственность", — сказал украинец.

Бывший министр сообщил, что в настоящее время Киев не хочет расследовать очевидные вещи и "в упор не видит тех, кто работает на Россию".

Ранее телеканал "360" писал, что депутат Рады напал на коллегу из-за русского языка.

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#россия #украина #госизмена

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