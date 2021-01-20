Создатель «Уральских пельменей» Нетиевский объяснил, почему КВН стал другим

В студии «Патриота» обсудили, почему молодое поколение предпочитает смотреть «Что было дальше?», а не «Клуб веселых и находчивых».

Создатель шоу «Уральские пельмени», актер, продюсер Сергей Нетиевский объяснил, почему «Клуб веселых и находчивых» утратил прежнюю популярность. По его словам, на первый план вышли другие средства подачи юмористического контента. Об этом он рассказал на пресс-конференции «Политика как анекдот. Где проходят границы шуток?», проводимой Медиагруппой «Патриот».

По словам продюсера, КВН всегда отражал актуальную повестку дня. Во многом его популярность была обусловлена ограниченным количеством юмористических каналов. Со временем телепередачу потеснили соцсети и блоги.

«КВН всегда отражает и отражал то общество и то время, в которое мы живем. Если раньше не было столько средств персонализации юмора, то сейчас есть много соцсетей, можно сделать свой канал или блог. Раньше их было 2, потом стало 10, когда мы выступали. Может, поэтому квинтэссенция юмора, в том числе, сатиры и политической сатиры, была более плотной. Сейчас это размазано по чуть-чуть, в разных местах. Не скажу, что КВН не тот, он другой. Это мы повзрослели и по-другому на это смотрим», — отметил актер.

Юмор современных развлекательных интернет-шоу, выходящих в YouTube, Нетиевский оценивает не очень высоко. По его словам, многие шутки бывают «ниже пояса».

«Например, шоу “Что было дальше?” — это чистое развлечение. И где-то оно часто ниже пояса. Мои дети не смотрят этот контент. Я им особо и не запрещал, они сами выбирают, что им по вкусу. Вы выбираете то блюдо, которое вам нравится. Может, правильно воспитал, и на нашем юморе, они знают, что мы делали на сцене. За то, что мы делали на сцене, мне не стыдно», — не сомневается создатель «Уральских пельменей».

Кроме того, в студии обсудили актуальность политического юмора. Как отметил Нетиевский, с какими-либо запретами на юмор за время карьеры он не сталкивался, даже в отношении первых лиц государства.

«Мы в своих выступлениях позволяли себе шутки про политиков. Это не была острая сатира, потому что жанр телевизионный сильно запаздывал по сравнению с интернетом. Пока сняли, пока вышло в эфир, сто блогеров на эту тему уже пошутили. Но мы себе это позволяли, вполне нормально. В свое время пародировал и Бориса Николаевича Ельцина», — смеется актер.

Вместе с тем, по словам Нетиевского, у юмора, так или иначе, есть свои границы. По его мнению, никогда не стоит переходить на личности:

«Как в некоторых религиях говорится: “не создавай неудобств человеку”. Когда переходишь на личности и вызываешь обратный негатив, никому от этого хорошо не будет — ни этому человеку, ни тебе. Здесь же можно делать это тоньше. Мне нравится тонкий юмор. Как это делал [писатель-сатирик Михаил] Жванецкий», — делится продюсер.

Кроме того, важно осторожно подходить к освещению острых политических событий.

«Они просто пытаются хайпануть. Когда эти события болезненны и эмоционально заряжены, ты пытаешься снять пену, я считаю, это тоже неправильно. Политкорректность здесь все равно должна быть, потому что ты задеваешь, как в случае и с религиями, чувства верующих. Когда наступаешь на мозоль, происходит обратная реакция», — считает юморист.

С другой стороны, юмор нередко может стать способом поддеть «сильных мира сего», не дать им расслабиться, полагает гость «Патриота»:

«Юмор — это защитная реакция людей от стресса, где-то инструмент манипуляции, чтобы чуть-чуть поддеть сильных мира сего».

Ранее в студии депутат Мурманской областной Думы, капитан команды КВН «Сборная Мурманска» Герман Иванов выразил свою точку зрения насчет популярности КВН. По его словам, противостояние между передачей и современными комедийными шоу на YouTube началось в 2013 году.