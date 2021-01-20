В МВД сообщили о росте особо тяжких преступлений в России

Число преступлений в РФ за последний год выросло. На это повлияло возросшее число правонарушений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Число преступлений в РФ за последний год выросло. На это повлияло возросшее число правонарушений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Уровень преступности в России по итогам года вырос на 1%, но по тяжким и особо тяжким преступлениям — сразу на 14%, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По словам представителя ведомства, рост тяжких преступлений произошел, в том числе, за счет увеличения деяний с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

В целом криминогенную ситуацию в стране за последний год можно назвать относительно стабильной. Так, по данным МВД, общее число зарегистрированных преступлений выросло на 1,2%, почти до 1,9 миллиона.

Самый значительный прирост числа криминальных событий отмечен в Петербурге (на 12,2 тыс. больше), в российской столице (на 4,9 тыс.), а всего он зафиксирован в 50 регионах.