Леонков: американцы просчитались, планируя обмануть Россию невидимым авианосцем

Пентагон потратил 13 миллиардов долларов на новейший атомный авианосец «Джеральд Р. Форд», который при помощи стелс-технологий планировалось выдавать за «безобидный эсминец». Но Россия не настолько глупа, чтобы поддаться на подобный обман.

Пентагон потратил 13 миллиардов долларов на новейший атомный авианосец «Джеральд Р. Форд», который при помощи стелс-технологий планировалось выдавать за «безобидный эсминец». Но Россия не настолько глупа, чтобы поддаться на подобный обман.

Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» рассказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

По его словам, американцы, уверенные в эффективности своих стелс-технологий, решили сделать «невидимый» авианосец, который на радарах противника якобы будет выглядеть кораблем более низкого класса.

«Создавшая его судоверфь и заказчик в лице командования ВМС США говорили, что весь корпус этого судна сделан по стелс-технологии. Поэтому, когда радары будут его искать, они увидят не авианосец, а эсминец. И якобы ни за что не догадаются, что это авианосец», — рассказал военный эксперт.

Однако американские военные, по его словам, не учли ряд очевидных факторов, которые свели на нет весь их хитрый план. Замаскировать авианесущее судно под эскадренный миноносец физически невозможно. Для начала есть возможность физического обнаружения авианосной группы с воздуха или со спутника, и в этом случае никакие стелс-технологии не помогут маскировке. А кроме того, авианосцы всегда перемещаются в составе авианосно ударной группы, в которую для их прикрытия и защиты входят крейсеры и эсминцы.

«Они (американцы) думают, что у нас сидят такие глупые операторы, которые при виде группы эсминцев, идущей ордером АУГ, ничего не заподозрят», — отмечает Леонков.

Для россиян не составит никакого труда распознать «авианосец-невидимку», уверен эксперт. Этому помогут такие простые и недорогие средства, как беспилотники или понимание состава авианосно группы. А затем в дело вступят российские новейшие гиперзвуковые противокорабельные ракеты.

«Мы посылаем дрон-разведчик – например, С-70. Он летит и видит, что это не группа эсминцев, вышедших погулять, а авианосная группа. И вся эта маскировка летит коту под хвост. Затем прилетает наш "Циркон" и делает то, чего больше всего боятся американцы – гордость их флота идет на встречу с русалками», — заключил Алексей Леонков.

Напомним, ранее Леонков рассказал о грандиозном провале ВПК США с многоцелевым истребителем пятого поколения F-35, который также планировалось сделать «невидимым». По словам эксперта, российские современные средства обнаружения без труда засекут местоположение американской новинки по ее электронным системам.

Кроме того, боевые качества F-35, как выяснилось, сильно уступают российскому истребителю Су-57 и даже боевым самолетам предыдущих поколений.