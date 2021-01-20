Посол РФ в США выразил надежду на стабилизацию отношений Москвы и Вашингтона

Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов поделился ожиданиями от прихода на президентский пост Джо Байдена.

Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов поделился ожиданиями от прихода на президентский пост Джо Байдена.

Москва рассчитывает на возобновление конструктивного диалога с Вашингтоном и устранение недопонимания между странами, заявил Анатолий Антонов. По его словам, Россия готова к "взаимовыгодному сотрудничеству" с США.

Церемония инаугурации Джо Байдена проходит 20 января в Капитолии. Новый президент США уже заявил о победе демократии и намерениях победить расизм, а также экстремизм.