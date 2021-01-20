НАК сообщил о ликвидации 16 членов банды Бютукаева в течение года

Национальный антитеррористический комитет заявил, что за год сотрудники силовых структур в ходе операций ликвидировали 16 боевиков из группировки террориста Аслана Бютукаева.

Национальный антитеррористический комитет заявил, что за год сотрудники силовых структур в ходе операций ликвидировали 16 боевиков из группировки террориста Аслана Бютукаева.

Также стало известно о том, что часть подельников Бютукаева прибыла с Украины. Последняя операция прошла в январе 2021 года, когда силовики уничтожили преступника и его сообщников. Террористы были объявлены в федеральный розыск за свои действия.

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным отчитался об успешно проведенной операции, сообщало Федеральное агентство новостей. Бандгруппе не удалось скрыться от преследования в третий раз.