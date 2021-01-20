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20:35   20 Января 2021
Политика

Китай ввел санкции против 28 сотрудников администрации Трампа

Китай ввел санкции против 28 сотрудников администрации Трампа

Сотрудники администрации Дональда Трампа попадут под санкции за вмешательство в дела Китая и подрыв его интересов, сообщили в китайском МИД.

Дело касается 28 человек, в отношении которых Китай вводит санкционные меры. В список входит также и бывший государственный секретарь США Майк Помпео. Китайские власти ввели санкции, дождавшись истечение полномочий администрации Трампа.

Сегодня в Вашингтоне прошла инаугурация 46-го президента США, которым стал Джо Байден. Мероприятие проходило по укороченной процедуре. Такое решение было принято в связи с пандемией коронавируса, а также безопасностью.

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