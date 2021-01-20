Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:23   20 Января 2021
Общество

Роскомнадзор потребовал от TikTok прекратить вовлекать детей в акции протеста

Роскомнадзор потребовал от TikTok прекратить вовлекать детей в акции протеста

Роскомнадзор направил уведомление администрации соцсети TikTok. Ведомство настаивает на удалении призывов к участию несовершеннолетних в митингах.

Инициатором соответствующего требования выступила Генпрокуратура. Надзорное ведомство подчеркнуло, что распространение такой информации нарушает российское законодательство.

В Роскомнадзоре также подчеркнули, что всем соцсетям и информационным ресурсам следует пресекать публикации, направленные на участие детей в незаконных митингах и других акциях с риском опасных для несовершеннолетних последствий.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#прокуратура #соцсети #роскомнадзор

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров