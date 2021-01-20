20:23 20 Января 2021Общество
Роскомнадзор потребовал от TikTok прекратить вовлекать детей в акции протеста
Роскомнадзор направил уведомление администрации соцсети TikTok. Ведомство настаивает на удалении призывов к участию несовершеннолетних в митингах.
Роскомнадзор направил уведомление администрации соцсети TikTok. Ведомство настаивает на удалении призывов к участию несовершеннолетних в митингах.
Инициатором соответствующего требования выступила Генпрокуратура. Надзорное ведомство подчеркнуло, что распространение такой информации нарушает российское законодательство.
В Роскомнадзоре также подчеркнули, что всем соцсетям и информационным ресурсам следует пресекать публикации, направленные на участие детей в незаконных митингах и других акциях с риском опасных для несовершеннолетних последствий.